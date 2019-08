Roma cantiere aperto, finiti i lavori sulla Metro A tocca alla manutenzione stradale: l'elenco dei lavori in corso

La Metro A torna attiva, le Ztl vengono di nuovo aperte e diverse strade, per la manutenzione straordinaria, vengono chiuse al traffico. Roma si sta ripopolando dopo i giorni di ferie post Ferragosto. Residenti e lavoratori, al loro rientro, riabbracceranno una città che somiglia ad un cantiere a cielo aperto.

Oggi, dopo tanto tempo, le linee della metropolitana saranno tutte e tre attive. La Metro A. Finiti i lavori, la circolazione sull'intera tratta della Metro A (ad esclusione della stazione Barberini, che resterà chiusa) è tornata regolare dalle 5:30 del mattino.

Novità, invece, in vista per la Metro B. Dal 9 settembre, infatti, il servizio sarà riprogrammato per lo svolgimento dei lavori che porteranno alla realizzazione dell'interscambio tra le linee B e C della metropolitana nel nodo Colosseo-Fori Imperiali. I dettagli.

Termini-Centocelle: tratta interrotta dal 27 agosto

Se la metro torna attiva, la ferrovia Termini Centocelle si fermerà. Stop alle corse da domani, 27 agosto, per consentire lavori di manutenzione al capolinea di Termini/via Giolitti. Al posto dei treni potrà essere utilizzata la linea bus 105 Parco di Centocelle metro C-Termini-Parco di Centocelle metro C. La circolazione della ferrovia regionale Termini-Centocelle riprenderà regolarmente il 28 agosto.

Ztl attiva ad agosto

Non solo mezzi pubblici, perché le novità più grandi si avranno in strada. Dalle 5:30 del mattino di oggi è tornata attiva la zona a traffico limitato A1 del Tridente sospesa sino al 25 agosto.

La Ztl sarà attiva al lunedì al venerdì dalle 6,30 alle 19 e il sabato dalle 10 alle 19. Sono disattivati, nei rispettivi orari di vigenza, anche le Ztl notturne del Centro, Trastevere, San Lorenzo e Testaccio.

Sempre ad agosto, le Ztl diurne di Trastevere e del Centro storico restano attive con i consueti orari (6,30-10, festivi esclusi, a Trastevere; in Centro 6,30-18 dal lunedì al venerdì,14-18 il sabato, esclusi i giorni festivi).

Viadotto della Magliana chiuso per lavori

A complicare la situazione, però, ci sono i lavori in corso. Quasi tutti nelle ore notturne. Dal 26 al 28 agosto, dalle ore 22.00 alle ore 6.00, per consentire i lavori di manutenzione straordinaria del viadotto della Magliana, sarà chiuso al traffico lo stesso, nella carreggiata in direzione di Roma-Centro (via Laurentina),nel tratto compreso tra via della Magliana e viale del Cappellaccio. La manutenzione straordinaria che comporterà anche la deviazione delle linee bus: 31, 780 e il collegamento M02.

Strade chiuse e lavori in corso a Roma

Non solo però. Dalle 22 alle 5 di stanotte e per le notti del 27, 28 e 29 agosto (fino alle 5 del mattino dal 30 agosto), per lavori sulla rete elettrica nell'area piazzale Flaminio - Viale del Muro-Torto sarà chiuso il sottovia Ignazio Guidi da viale del Policlinico a Corso d'Italia, comprese le rampe di accesso da via Nomentana e da piazza della Croce Rossa; chiusa al traffico anche la sede stradale cha va dal sottovia Ignazio Guidi a viale del Muro Torto compresi gli accessi da corso d'Italia.

Chiuso anche viale del Muro Torto. Il lavori interessano anche l'area di piazzale Flaminio: divieto di transito da via Luisa di Savoia a Viale del Muro Torto con svolta obbligatoria a destra per i veicoli provenienti da via Giambattista Vico. In via Luisa di Savoia, infine, transito vietato da via Maria Adelaide a via Principessa Clotilde e da via Principessa Clotilde a piazzale Flaminio. Nelle ore di cantiere saranno deviate le linee bus 89, 490 e 495 dirette a piazzale Clodio, Cornelia e Valle Aurelia. Salteranno la fermata nel sottovia di Corso Italia altezza via Po.

Dal 26 agosto, e sino al 26 settembre, in zona Prati-San Pietro sono in programma lavori a viale dei Bastioni di Michelangelo. Possibili ripercussioni per la viabilità. Chiusa per lavori anche via Riserva della Torretta in entrambe i sensi di marcia. Per lavori sull'impianto di illuminazione, sino alle 6 della mattina del 2 settembre la galleria Giovanni XXIII sarà chiusa nel tunnel a scendere da Pineta Sacchetti verso lo stadio Olimpico