Metro Repubblica, conclusi collaudi: la stazione riaprirà mercoledì mattina

Dopo 246 giorni la stazione Repubblica della metropolitana di Roma è pronta a riaprire. Ad annunciarlo è Atac che ha comunicato come oggi si siano conclusi, positivamente, tutti i collaudi delle scale mobili oggetto di intervento.

Nel corso della giornata verranno completate le operazione di messa in sicurezza e pulizia della stazione che riaprirà a inizio servizio di domattina alle 5:30. Lo scorso 6 aprile il Comitato Riapertura Metro Repubblica aveva anche organizzato una "festa" per celebrare i sei mesi di chiusura.

Repubblica era chiusa dall'ottobre 2018 a seguito di un incidente che coinvolse alcuni tifosi del Cska (qui il video). Il collaudo dell'Ustif sulle scale mobili revisionate nei mesi scorsi ha coinvolto quattro scale funzionanti, quelle su cui era stata riscontrata una carenza di manutenzione, che ora sono state messe in sicurezza.

Le altre due scale mobili, quelle coinvolte nell'incidente, sono ancora inutilizzabili e devono essere ancora riparate. Resteranno chiuse fino a data da destinarsi. Secondo la Procura di Roma, quelle scale mobili, non sono collassarono perché i tifosi del Cska Mosca saltavano.

A commentare la notizia ci ha pensato la sindaca Virgina Raggi su Twitter: "Ci scusiamo per i disagi che cittadini e commercianti hanno dovuto affrontare in questi mesi a causa dei lavori straordinari di manutenzione". Al momento, quindi, l'unica stazione della metro che resta chiusa è quella di Barberini.

