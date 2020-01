Metro Garbatella, vandali svuotano estintori: stazione chiusa in direzione Laurentina

Ci sarebbe l'azione di un gruppo di vandali minorenni dietro la chiusura della stazione Garbatella della metro B in direzione Laurentina. Dall'alba di oggi infatti la stazione tra Piramide e San Paolo è inagibile per "atto vandalico", informa infoatac su twitter.

Secondo quanto confermato a RomaToday da più fonti sarebbero stati svuotati un paio di estintori sulla banchina, rendendola inagibile. Dall'alba di oggi personale di Atac è al lavoro per il ripristino dei luoghi. In corso accertamenti per identificare i responsabili.

#info #atac - Metro B: stazione Garbatella chiusa al servizio viaggiatori solo in direzione Laurentina (atto vandalico) #roma — infoatac (@InfoAtac) January 25, 2020