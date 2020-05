Metro A, riapre venerdì 29 maggio la stazione Cornelia: era chiusa da 5 mesi

Riapre la stazione Cornelia della metro A. Le autorità competenti hanno rilasciato le autorizzazioni necessarie alla riattivazione di parte delle scale mobili della stazione, oggetto di un intervento di revisione generale. La fermata era chiusa da fine dicembre.

I tecnici Atac, valutata la sussistenza delle condizioni per la fruizione della infrastruttura, hanno determinato la riapertura della stazione, che tornerà disponibile per il pubblico a partire da domani, venerdì 29 maggio.

Non in toto però. Sarà infatti disponibile solo l'ingresso di piazza Irnerio, "tenuto conto che sono ancora in corso di completamento le attività di collaudo su altri impianti della stazione".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il 14 maggio scorso era stata riaperta la fermata della metro A Barberini anche in ingresso. Resta ancora da collaudare una coppia di scale mobili. La stazione, proprio per un guasto agli impianti, era rimasta chiusa circa 10 mesi.