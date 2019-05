Torre Spaccata: malore in stazione, cade dalle scale mobili. Donna in codice rosso

E' caduta dalle scale mobili della Metro C mentre si trovata alla fermata Torre Spaccata. E' successo intorno alle 9:20 di oggi, 24 maggio. A soccorrerla il personale Atac e i sanitari del 118 allertati e intervenuti. La donna, una romana di 70 anni, secondo quanto si apprende avrebbe avuto un malore.

Portata dall'ambulanza in codice rosso in ospedale, è ricoverata al policlinico Casilino. La 70enne ha riportato diversi traumi. Atac, interpellata sulla vicenda, ha fatto sapere che le scale mobili della stazione di Torre Spaccata sono "perfettamente funzionanti" e che quindi l'incidente non sarebbe avvenuto "a causa di un guasto tecnico".