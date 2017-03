Metro C, guasto ad un treno e forti ritardi

Guasto ad un treno e rallentamenti sulla Metro C. Succede oggi 23 marzo quando, dalle 7:45, un treno si è rotto per motivi ancora da precisare causando disagi agli utenti sulla tratta che da Alessandrino va in direzione Pantano. Se ieri è toccato alla Metro B, oggi, quindi tocca alla linea C. Alle 9:40 il guasto è stato risolto, ma i ritardi sono rimasti.

La frequenza della tratta ha toccato punte tra i 18 e i 20 minuti con conseguenza rabbia da parte dei passeggeri. Questo anche perché la Metro C, che sabato 25 marzo chiuderà anticipatamente alle 20:30 per consentire i collaudi della tratta Lodi-San Giovanni, si sta rifacendo il look.