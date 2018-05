Metro C in tilt: guasto alla stazione Bolognetta, treni sostituiti da bus navetta

Treni fermi sulla Metro C oggi 7 maggio. Un guasto alla stazione Bolognetta, infatti, ha mandato in tilt il sistema di impianto di circolazione costringendo Atac a bloccare la tratta da Giardinetti a Pantano in entrambe le direzioni. Le prime avvisaglie del guasto elettrico si sono verificate domenica.

Dalle 18, infatti, il servizio veniva limitato fino a Grotte Celoni. Questa mattina, quindi, l'amara sorpresa con l'interruzione estesa fino a Giardinetti. Dalle 5:30 del mattino, quindi, i treni sono stati sostituiti da bus navetta tratta Giardinetti <-> Pantano. Atac consiglia anche l'utilizzo delle linee 058-106-107. Resta regolare, invece, il servizio della Metro C Giardinetti <-> Lodi.