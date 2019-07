Metro C, mattinata di caos: stazione Lodi evacuata. Ad Alessandrino treno guasto

Evacuare la stazione", questa la frase che gli altoparlanti della fermata Lodi della linea C della metro hanno diffuso la mattina di martedì 9 luglio. Senza indicare le motivazioni i passeggeri sono dovuti scendere dal convoglio fermo in stazione per poi proseguire il loro percorso per arrivare alle rispettive destinazioni a piedi sino alla successiva stazione San Giovanni.

Secondo quanto si apprende l'allerta di evacuazione della stazione è stata successiva ad un falso allarme di un guasto al treno fermo a Lodi, poi rivelatosi privo di fondamento. Spaesati i passeggeri, che hanno poi postato sui social quanto accaduto: "Segnalo che questa mattina è stata evacuata la stazione Metro C lodi in maniera surreale - tweetta @frasilvi -. Fermato il convoglio è iniziata una voce registrata "evacuare la stazione" senza altra indicazione, con i soldati al piano di sopra che non sapevano nulla @InfoAtac @iltrenoromalido".

Finto guasto tecnico preludio a quello vero, arrivato sempre in mattinata. In questo caso il problema ha riguardato un treno fermo alla stazione Alessandrino, con il traffico fortemente rallentato sempre in direzione San Giovanni.

Poco dopo Atac ha quindi informato: "Servizio riprogrammato. Causa guasto a un treno, circolazione attiva su intera linea ma con necessità di cambio treno nelle stazioni Alessandrino e Giardinetti".

Una mattinata di disagi che non ha risparmiato gli utenti della linea B della metropolitana romana dove, a causa di un malore di un viaggiatore alla stazione di Policlinico, gli altoparlanti hanno annunciano un forte rallentamento del servizio, poi ripreso regolarmente una volta soccorso l'uomo.

#info #atac - Metro C: circolazione fortemente rallentata (guasto tecnico a treno stazione Alessandrino direzione San Giovanni) #roma — infoatac (@InfoAtac) 9 luglio 2019

#info #atac - metro C: servizio riprogrammato. Causa guasto a un treno, circolazione attiva su intera linea ma con necessità di cambio treno nelle stazioni Alessandrino e Giardinetti #Roma — infoatac (@InfoAtac) 9 luglio 2019