Metro C: prima minaccia passeggeri con un coccio di bottiglia, poi aziona estintore. Panico in stazione

Paura nel pomeriggio di giovedì 21 novembre nella Metro C. Una donna, con un coccio di bottiglia, ha minacciato i passeggeri della terza linea della metropolitana di Roma e poi ha azionato l'estintore di emergenza, dopo aver manomesso il vetro.

E' quanto successo oggi a Torre Gaia, intorno alle 14:20 circa. A fermare la donna Ruggero R., un vigilante Italpol in servizio in quei minuti nella stazione. L'operatore di sicurezza, fermato da alcuni passeggeri urlanti, è intervenuto mettendo tutti in sicurezza.

Gli utenti della Metro C chiedevano aiuto perché, all'interno dei vagoni, una donna stava minacciando i presenti con un coccio di bottiglia rotto.

Poi, non paga, ha azionato l'estintore di servizio. Il vigilate di Italpol, con non poca fatica, è riuscito a fermare l'esagitata fino all'arrivo dei carabinieri che l'hanno poi bloccata e portata via. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito ma la paura è stata tanta.