Metro C: venerdì stop ai treni serali. C'è servizio bus

La Metro C si ferma. Per lavori connessi all'apertura della stazione San Giovanni, venerdì 31 marzo, il servizio della linea C terminerà alle 20.30 con le ultime partenze dai capolinea Lodi e Pantano. Dalle 20.45 al termine del servizio, i treni della linea C della metropolitana saranno sostituiti da due linee di bus.

Il primo sarà il MC2: Re di Roma metro A-stazione Lodi metro C-Parco di Centocelle. Tra Lodi e Parco di Centocelle, la linea MC2 transiterà nei pressi delle stazioni metro C di Pigneto, Malatesta, Teano, Gardenie e Mirti

L'altro il MC5: Re di Roma metro A-stazione Lodi metro C-stazione metro C Pigneto-via Casilina-Pantano. La linea MC5 transiterà, quindi nei pressi delle stazioni metro C Lodi, Pigneto, Parco di Centocelle e di tutte le stazioni comprese tra Alessandrino e Pantano.

Ne da notizia Atac che comunica anche come da sabato 1 a domenica 30 aprile, sempre per consentire attività conesse all'apertura della stazione San Giovanni, tutti i giorni, dalle 20.30 al termine del servizio, le stazioni Lodi e Pigneto della linea C resteranno chiuse.

I treni arriveranno e partiranno da Malatesta. Regolare il servizio della metro C tra Malatesta e Pantano. Dalle 20.30, quindi, le linee bus 50 e 51 modificheranno il percorso per raggiungere il capolinea provvisorio della metro C di Malatesta.

La linea 50, da Termini alla stazione Pigneto, seguirà il normale itinerario poi percorrerà via Prenestina e via dell'Acqua Bullicante sino alla stazione Malatesta. La linea 51 seguirà il normale itinerario da largo Chigi alla stazione Lodi poi transiterà in piazza del Pigneto, stazione metro C Pigneto, via Prenestina sino al capolinea della stazione Malatesta.