Metro C, guasto alla stazione Malatesta: tratta interrotta e bus navetta attivi

Un guasto tecnico, dalle 9:50 di oggi, venerdì 24 maggio, ha mandato in tilt la Metro C di Roma. ll problema, come segnala Atac, ha come epicentro la stazione Malatesta.

Il personale, all'opera per risolvere il disservizio, ha dovuto interrompere la linea nella tratta Malatesta <-> Parco di Centocelle. L'azienda di trasporti della Capitale ha così attivato i bus navetta sostitutivi. Questa mattina, dopo un malore, una donna era caduta dalle scale mobili della Metro C.

