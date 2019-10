Metro C, guasto alla stazione Borghesiana: attivi bus navetta

Ancora un guasto tecnico alla Metro C. Il disservizio, come comunica Atac, è avvenuto alla stazione Borghesiana per cause ancora da appurare, intorno alle 10:50 di giovedì 24 ottobre. La linea è stata così interrotta nella tratta Torre Angela <> Pantano, con attivo un servizio sostitutivo bus nella tratta Giardinetti <>Pantano. Sul posto i tecnici per riparare il guasto.

#info #atac Aggiornamento Metro C: interruzione tratta Torre Angela <> Pantano, attivo servizio sostitutivo bus nella tratta Giardinetti<>Pantano (guasto tecnico stazione Borghesiana) #roma — infoatac (@InfoAtac) October 24, 2019