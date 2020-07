Metro C chiude alle 21: fino al 7 dicembre attivi bus navetta

Chiusura serale per la metro C fino al 7 dicembre. A partire da oggi, 13 luglio, per i lavori di completamento della tratta Colosseo-San Giovanni della terza linea metro e del nodo di scambio di Colosseo con la metro B sarà necessario terminare in anticipo la circolazione dei treni. Da Pantano l'ultima corsa metro sarà alle ore 20.30; da San Giovanni, l'ultima corsa sarà alle ore 21.00. Poi la linea chiuderà e i treni saranno sostituiti da due linee di bus navetta.

I bus navetta

Linea bus MC: San Giovanni-Lodi-Pigneto-via Casilina-Parco di Centocelle-via Casilina-Pantano. La linea bus MC transita nei pressi di tutte le stazioni metro C ad eccezione di Malatesta, Teano, Gardenie, Mirti. La linea bus MC effettua prima e ultima partenza da San Giovanni alle ore 20.45 e alle ore 23.30 (le notti tra il venerdì e il sabato e tra il sabato e la domenica alle ore 1.30). Prima e ultima partenza da Pantano alle ore 20.15 e alle ore 23.30 (le notti tra il venerdì e il sabato e tra il sabato e la domenica alle ore 1.30).

Linea bus MC3: San Giovanni-Parco di Centocelle. La linea MC3 transita nei pressi delle stazioni Lodi, Pigneto, Malatesta, Teano, Gardenie e Mirti. La linea bus MC3 effettua prima e ultima partenza da San Giovanni alle ore 20.45 e alle ore 23.30 (le notti tra il venerdì e il sabato e tra il sabato e la domenica alle ore 1.30). Prima e ultima partenza da Parco di Centocelle alle ore 20.45 e alle ore 24.00 (le notti tra il venerdì e il sabato e tra il sabato e la domenica alle ore 2.00).

Dalle ore 23.20 (le notti tra il venerdì e il sabato e tra il sabato e la domenica dalle ore 1.18) tutte le corse in partenza da San Giovanni, una volta arrivate a Parco di Centocelle proseguono per via Casilina sino a Pantano.