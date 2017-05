VIDEO | Metro Battistini allagata: galleria e stazione come un acquapark

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

E' il sindacalista di Faisa Confail, Claudio De Francesco a diffondere le immagini degli effetti del nubifragio di ieri sera sulla metro A. "Finalmente così gallerie pulite"

Il temporale che nella tarda serata di ieri si è abbattuto su Roma ha fatto sentire i suoi effetti soprattutto sulla linea A della metropolitana. Atac è stata costretta a sospendere il servizio in anticipo per "danni da maltempo" tra Flaminio e Battistini. Tante le stazioni allagate.

Tra queste Battistini, nel XIII municipio. Il piazzale esterno completamente allagato e la pioggia che ha invaso la stazione. E' il sindacalista di Faisa Confail, Claudio De Francesco a diffondere le immagini degli effetti del nubifragio di ieri sera sulla metro A. Il suo commento è ironico e amaro allo stesso tempo. "Atac sicurezza zero. E pensare che qualcuno aveva definito lo sciopero dell'11 maggio strumentale. Avevamo denunciato che nelle gallerie delle metropolitane c'erano le polveri sottili perché non venivano lavate. Per fortuna ci ha pensato il cielo".