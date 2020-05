Metro B, fermata Barberini riapre dal 15 maggio anche in ingresso

La stazione metro A Barberini aprirà anche in ingresso da inizio servizio di domani, venerdì 15 maggio.

La riapertura tiene conto degli ultimi provvedimenti normativi sull'emergenza sanitaria emanati dal Governo, nonché dei flussi massimi di passeggeri stabiliti dalle norme regionali. Lo fa sapere Atac in una nota stampa. Nella stazione saranno in funzione quattro scale sulle sei presenti, due per l'ingresso e due per l'uscita.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Riaperta il 4 febbraio scorso ma solo in uscita, dopo dieci mesi di chiusura in seguito a un guasto sulle scale mobili. Quasi un anno per ripararle, un tempo lungo che ha animato diffuse proteste specialmente tra i commercianti della zona nonché tra le forze politiche di opposizioni. I negozianti avevano chiesto risarcimenti per i mesi di chiusura in cui hanno sofferto l'assenza di clientela, ma la proposta in Consiglio comunale è stata più volte bocciata.