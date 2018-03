Metro B: sabato di disagi, chiusa stazione Colosseo

Problemi per gli utenti Atac che, questa mattina, utilizzano la Metro B. La stazione Colosseo, infatti, dal mattino di oggi 17 marzo è stata temporaneamente chiusa e, quindi, si transita regolarmente ma senza far scendere e salire i passeggeri. Sul posto i tecnici dell'azienda di trasporti romana.

Secondo le prime indiscrezioni raccolte si tratterebbe di allagamento, Atac tuttavia descrive il fatto come semplice "intervento tecnico". Tanti i disagi per i turisti che, proprio alla fermata Colosseo, scendono per ammirare l'Anfiteatro Flavio.