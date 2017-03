Metro B: treni guasti a Bologna e Marconi, servizio rallentato

Mattinata di passione, oggi, per gli utenti della Metro B. In meno di un'ora si sono rotti due treni causando rallentamenti su tutta la tratta. Il primo guasto è avvenuto alle 8:10 circa alla stazione Bologna dove un treno si è fermato. Il secondo, poco dopo, alle 8:25 a Marconi.

Ancora da chiarire i motivi del doppio guasto. Ovvie le conseguenze con servizio fortemente rallentato e "forti ritardi" sull'intera tratta come annuncia Atac.

I pendolari, amareggiati, hanno quindi usato i social per tempestare gli account dell'azienda di trasporti romana. "Quanto é bello prendere la #metrob la mattina. Non ho più parole. Condizioni tragiche", scrive Simone.

"Virgí mentre te stai a divertí in vacanza alle terme con la spa, io c'ho messo un'ora con la #metrob per andá a lavoro", è il commento di Havefunn che si appella alla Sindaca mentre Layura 'twetta': "Dopo 15 minuti arriva la #metrob in versione #carrobestiame. Modalità quarterback di sfondamento attivata".

Intorno alle 9:10 Atac ha annunciato la riparazione dei guasti sottolineando come il servizio fosse "in corso di normalizzazione".