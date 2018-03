Maltempo: piove nei vagoni della Metro B, foto e video

A Roma piove anche nelle metropolitane. Diverse le strade allagate conntante buche che si stanno aprendo o riaprendo dopo rattoppi di emergenza mandando in tilt il traffico in diverse zone della città come a Tor Bella Monaca e sulla Collatina. Ma i disagi non riguardano solo la viabilità o i trasporti di superficie: alcuni utenti della metropolitana segnalano infatti infiltrazioni d'acqua, anche abbastanza copiose, scendere dai tettucci dei vagoni della linea B, bagnando la superficie di transito e rendendola scivolosa.

Dalle foto scattate e dai video pubblicati sull'agenzia Dire, su un treno della Metro B all'altezza della stazione Eur Palasport, si evidenzia anche la presenza di muffa nei punti dove scorre l'acqua piovana.