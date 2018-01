Metro sparita, si rompe un treno a Marconi: ancora disagi sulla linea B

Rallentamenti sulla Metro B oggi 8 gennaio. Il 2018 si apre con i disagi per gli utenti Atac. Oggi, intorno alle 13:45 un treno si è rotto all'altezza della stazione Marconi per cause ancora da determinare.

I tecnici dell'azienda dei trasporti romana si sono messi subito al lavoro ma per rimuovere il mezzo la tratta è stata interrotta nel tragitto tra Garbatella e Laurentina in entrambe le direzioni. Il disservizio ha generato ritardi su resto della linea. Atac ha così attivato il servizio bus navetta. Il treno è stato rimosso alle 14:30 e così il servizio è tornato attivo, con ritardi residui. Intanto sui social spopola l'hashtag 'metro sparita'.