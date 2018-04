Metro B: banchine colme e treni e guasti, mattinata di disagi

Ritardi e corse saltate sulla Metro B oggi 4 aprile. Un mercoledì per nulla da leoni quello del servizio Atac che, questa mattina, ha creato non pochi problemi a chi si sarebbe dovuto recare al lavoro o all’università in orario, ed invece ha dovuto giustificare l'ennesimo ritardo.

Dopo giorni di tregua, infatti, la Metro B è di nuovo in tilt. Questa mattina, dalle 8:05, si sono contati in pochi minuti due treni fuori servizio, quindi guasti. Per trovare un treno operante, ma colmo, l'attesa si è protratta fino alle 8:20.

60 secondi dopo un altro treno. Insomma, in sedici minuti, quattro treni, di cui due guasti ed uno pieno. Attese e malumori degli utenti si sono sommati anche perché, ad ogni fermata, le soste sono state sopra la media ed i vagoni sempre più affollati, oltre il limite consentito.

"Nella Metro B ci sono rallentamenti su quasi tutta la linea ogni giorno si cammina sul filo del rasoio ricordiamo che c'è anche la B1 che ha lo sfioccameto a Bologna,e se succede che ci sono guasti di materiale rotabile il patatrac è fatto. La colpa non è dei macchinisti, ma è di questa situazione sempre più gravosa che ricade addosso sia ai lavoratori nonché sui cittadini", commenta Claudio De Francesco segretario regionale Sicel.