Metro B ferma, disabile resta bloccato: a salvarlo i vigili del fuoco

Metro B di Roma ferma a causa di un black out elettrico, passeggeri costretti a camminare a piedi lungo le gallerie per raggiungere le stazioni più vicine e un disabile rimasto bloccato in un treno perché, il corridoio di emergenza, è troppo stretto per accogliere la sua carrozzina.

E' quanto successo oggi nella Capitale. A salvare l'uomo i vigili del fuoco di Roma, intervenuti nella galleria della fermata metropolitana Cavour.

Il percorso di circa 100 metri verrà effettuato con l'assistenza del personale medico del 118 e della Guardia Medica. Al momento del blocco della corrente elettrica i passeggeri sono stati scendere dal convoglio e accompagnati alla banchina della stazione dal personale di stazione mentre il disabile è rimasto bloccato.