Metro B: incidente alla stazione Tiburtina, donna incastrata tra banchina e treno

Metro B bloccata oggi 8 gennaio, dalle 9 del mattino, per un incidente alla stazione Tiburtina di Roma. Sul posto i Vigili del Fuoco e la PolFer. Secondo quanto ricostruito una donna, per cause ancora da appurare, è rimasta incastrata con una gamba tra la banchina e il convoglio metro.

Sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco con il carro sollevamento. Il personale prontamente intervenuto ha liberato la gamba della donna, affidandola al personale medico. E' stata poi trasportata all'ospedale Vannini in codice rosso.

Non è in pericolo di vita. Gli agenti della PolFer hanno avviato una indagine avvisando anche il personale Atac. Saranno acquisite le immagine di video sorveglianza. La tratta della Metro B, per tutta la durata dei soccorsi, è stata bloccata. Dalle 9:48 è tornata alla normalità.