Lavori al Colosseo: sabato 21 e domenica 22 settembre chiuse 13 stazioni della metro B

Metro B chiusa questo fine settimana, sabato 21 e domenica 22 settembre, nella tratta Castro Pretorio-Laurentina. Il servizio sarà sostituito da bus navette di superficie. La stessa chiusura del tratto verrà osservata per altri quattro fine settimana: 28-29 settembre e del 5-6, 12-13 e 26-27 ottobre. Cinque weekend durante i quali saranno in corso i cantieri per la realizzazione dell’interscambio tra le linee B e C nel nodo Colosseo-Fori Imperiali, indispensabili per portare a compimento la tratta T3 della metro, i tre chilometri e mezzo che correranno sotterranei per congiungere i Fori a San Giovanni passando per la stazione di Amba Aradam/Ipponio.

Lavori a Colosseo: la metro B si ferma alle 21

Oltre alla chiusure del fine settimana, già dal 9 settembre e fino al 7 dicembre, tutti i giorni, cambia l'orario sulla tratta Castro Pretorio-Laurentina: l'ultima corsa sarà alle ore 21, ora in cui partiranno gli ultimi treni che effettuano le corse complete dai capolinea: Ionio/Rebibbia-Laurentina e viceversa.

A partire dalle 21 sarà attiva la linea di bus sostitutivi denominata MB. Il servizio nella tratta Castro Pretorio-Rebibbia e Castro Pretorio-Ionio resterà regolare.

Nelle fasce orarie e nelle giornate in cui si svolgono i lavori, non cambia il servizio sulle tratte Castro Pretorio-Rebibbia e Castro Pretorio-Ionio. Resterà regolare con orario invariato: dalla domenica al giovedì 5.30-23.30; venerdì e sabato 5.30-1.30.

Nei fine settimana del 21-22 e 28-29 settembre e del 5-6, 12-13 e 26-27 ottobre, la circolazione nella tratta Castro Pretorio-Laurentina sarà su bus per l'intera giornata.



Notizie utili per chi si sposta lungo il percorso della metro B

Il servizio sostitutivo dei bus sulla tratta Castro Pretorio-Laurentina segue lo stesso orario della linea B della metropolitana. I bus quindi sono in strada dalle 21 alle 23;30; il venerdì e il sabato dalle 21 e sino all'1,30 di notte. Nei cinque fine settimana (21-22 e 28-29 settembre e poi 5-6, 12-13 e 26-27 ottobre) in cui i bus sostituiranno i treni sulla tratta Castro Pretorio-Laurentina per l'intera giornata, la navetta MB sarà attiva al sabato dalle 5,30 e sino all'1,30 di notte e alla domenica dalle 5,30 alle 23,30.



I dettagli delle fermate dei bus sostitutivi sono sul sito di Atac. Possono essere raggiunte anche seguendo le indicazioni dei calpestabili stradali che guidano, passo passo, dalla stazione alla fermata del bus. Nei giorni festivi, per la pedonalizzazione di via dei Fori Imperiali, il servizio dei bus sostitutivi segue percorsi alternativi.



Oltre alla navetta MB, sono numerose le opzioni, fa sapere Atac, per chi normalmente utilizza la metro B. La tratta Laurentina-Eur Magliana è servita anche dalla linea bus 31 mentre la tratta Eur Fermi-Eur Magliana anche dalle linee 771 e 780. Poi, dall' Eur, si può raggiungere direttamente Termini o il Centro con le linee 714 e 30.



Le stazioni Piramide, San Paolo ed Eur Magliana continueranno ad essere servite dalla ferrovia regionale Roma-Lido, mentre la tratta Piramide-Castro Pretorio è servita anche dalla linea 75 che effettua capolinea in piazza Indipendenza.



Per raggiungere direttamente la metro A senza passare da Termini si può utilizzare anche il tram 3 da Piramide, Circo Massimo e Colosseo per le stazioni Manzoni e San Giovanni.La linea tram 3 può essere utilizzata anche da Piramide, Circo Massimo e Colosseo per raggiungere la stazione metro B Policlinico da dove è attiva la metro B. Tra Piramide e Tiburtina, con lo stesso biglietto valido in metro possono essere utilizzati i treni delle ferrovie regionali FL.



Il cantiere è organizzato in tre fasi: la prima si concluderà come ricordato il 7 dicembre 2019; la seconda scatterà a febbraio del 2020 e la terza a giugno 2021.