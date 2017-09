Maltempo a Roma, Metro B: tratta sospesa e stazioni chiuse

Il maltempo di oggi 10 settembre sta mettendo in difficoltà le metro di Roma. La linea B è stata sospesa tra Magliana e Laurentina in entrambe le direzioni, mentre il servizio è attivo tra Rebibbia e Magliana in entrambe le direzioni. Atac ha attivato, dalle 11:30, il servizio bus navetta.

Chiuse, per i danni dovuti al maltempo, le stazioni di Palasport, Fermi e Laurentina. Una situazione caotica come quella che si sta vivendo sulla linea A.

Le stazione Magliana della FL1