Metro sparita: ritardi e guasti, il lunedì sulla linea B è grigio

Che succede sulla Metro B e B1? Anche oggi lunedì 15 gennaio ritardi e treni guasti hanno condizionato la giornata. Dalle 7:45 i problemi hanno condizionato la mattinata. Corse saltate o accorpate. Alle 8:15 anche un treno guasto giunto alle stazione Magliana rotto e tornato indietro fuori servizio. La conseguenza è ovvia.

Il convoglio seguente, quello passato alle 8:20 a Magliana, era pieno. Tanto che, per far uscire una persona, gli altri passeggeri erano costretti a spostarsi per trovare il giusto incastro. Come in Tetris. Ma questo non è un videogioco.

Le banchine alle stazioni successive colme in ogni centimetro, Piramide tra tutti. Gli utenti Atac, dopo aver pagato e obliterato il regolare biglietto, sono rimasti così incastrati in treni saturi oppure ingolfati sulle banchine, senza riuscire a salire nel treno, aspettando la prossima corsa buona. Una serie di disagi ormai consueti tanto che Atac, sul proprio canale social, neanche comunica più. Intanto sui social spopola l'hashtag 'metro sparita'.