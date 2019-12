Metro B, guasto a Policlinico: treni a singhiozzo e banchine piene

Metro B in tilt nella mattinata dell'11 dicembre. Il servizio, verso Jonio e Rebibbia, è stato scenario di disagi per una guasto tecnico alla stazione Policlinico, come comunicato da Atac sul suo account ufficiale. Poco all'altoparlante l'annuncio di un guasto tecnico. Dieci minuti più tardi la stessa voce parlava di un malore in un treno.

Dalle 8, quindi, il servizio è stato decisamente rallentato con lunghe soste alle banchine. Alle 8:45, inoltre, il treno in direzione Jonio si è fermato nelle stazioni per oltre cinque minuti ad ogni fermata. Risultato: vagoni stracolmi e banchine piene. La situazione è tornata alla normalità intorno alle 10:40 circa.