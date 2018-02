Neve a Roma: autobus e tram limitati, ritardi su Roma-Lido. Ok le metro

Passano oggi autobus e metro con la neve a Roma? Tanti i disagi nella Capitale con Atac che lascerà in servizio saranno solo le linee di bus che garantiranno gli spostamenti lungo le direttrici principali della città con vetture dotate di gomme termiche. Tante le tratte completamente sospese. Ferme le inee RomaTpl 035-036 per impraticabilità strade zona Flaminia-Cassia-Cesano. Per Atac sospese le linee 33-69-86-90-92-200-201-223-336-913 causa impraticabilità strade.

Le metro a Roma oggi: tutti gli orari

Le Metro A, B e B1 sono regolari anche se alcune tratte della Metro B, quelle a cielo aperto, subisco rallentamenti fino a 50 chilometri all'ora visti i binari innevati. Ritardi invece sulla Termini-Centocelle e sulla Roma-Lido con frequenze fino a 30 minuti.

Tram sospesi a Roma

Problemi anche sulle linee tram con il 3 sospeso nella tratta Porta Maggiore <-> Piramide a causa caduta ramo di albero su rete aerea Parco del Celio attiva Porta Maggiore <-> Valle Giulia e staz Trastevere <-> Piramide. Anche la linea 14 sospesa Porta Maggiore-Togliatti causa caduta ramo albero su rete elettrica via Prenestina; linea 19 sospesa Porta Maggiore-Centocelle causa caduta ramo albero su rete elettrica via Prenestina. [Qui tutti gli aggiornamenti sui tram a Roma].

Tanti i disagi sulle linee Cotral. Sospese tutte le partenze da Roma Anagnina e Laurentina. Le corse Roma-Tivoli sono al momento limitate a Villa Adriana. Allestite navette tra Tivoli e Castel Madama, Gerano - Cerreto - Ciciliano - Tivoli, Poli - San Polo - Pericle - Vicovaro - Mandela. Anche le linee Latina-Roma e Latina-Frosinone sono ora sospese per impraticabilità delle strade. Regolari le corse per Norma e Bassiano. L'azienda dei trasporti regionale sta aggiornando costantemente le tratte su Twitter con # AllertaNeveCotral.

Ecco le linee Atac attive

RETE NOTTURNA NOTTE 25 FEBBRAIO/26 FEBBRAIO 2018

Regolare secondo percorsi e orari programmati (linee 913-N1-N1P-N2-N2L-N2P-N3-N4-N5-N6-N7-N8-N9-N10-N11-N12-N13-N14-N15-N16-N17-N18-N19-N20-N21-N22-N23-N24-N25-N26-N27-N28)



RETE METROFERROVIARIA GIORNATA 26 FEBBRAIO 2018

Servizio regolare sull'intera rete (metro A-B-C e ferrovie regionali Roma-Civitacastellana-Viterbo, Roma-Lido e Termini-Centocelle)

RETE BUS E TRAM ATAC E ROMA TPL GIORNATA 26 FEBBRAIO 2018

Servizio ridotto. Saranno attive, ESCLUSIVAMENTE, le linee:

Rete tram: 2-3-8-14-19

Rete bus: 01-04-04 barrato-05 barrato-06-016-022-035-036-040-041-044-053-20 Express-23-

30 Express-31-33-38-40 Express-46 barrato-50-51-64-69-80-85-86

90 Express-92-98-105-160-163-170-200-201-211-218-223-228-246-309

314-336-341-343-360-409-447-451-492

500-504-507-508-542-546-551

552-556-558-628-664-700-705-714

719-722-723-767-771-777-780-789-791-881-904-905-913-980-990-998