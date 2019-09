Metro A, donna resta incastrata con la gamba tra il vagone e la banchina: linea interrotta

Incastrata con la gamba tra il vagone e la banchina mentre cercava di salire sul treno. È successo a una donna, soccorsa questa mattina intorno alle 9 e 30 alla stazione Termini sui binari della metro A. Sono intervenuti i vigili del fuoco con un carro di sollevamento per trarre in salvo la passeggera.

La linea è rimasta ferma nella tratta tra San Giovanni e Ottaviano in entrambi i sensi di marcia per permettere l'intervento. In ausilio anche gli agenti della polizia locale. La metro ha ripreso a funzionare dopo circa un'ora, intorno alle 10 e 25.