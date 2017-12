Metro A: un guasto ad una stazione rallenta i treni, ritardi in direzione Battistini

Pomeriggio di passione per gli utenti della Metro A. Questo pomeriggio, dalle 15:45 circa, un guasto tecnico alla stazione metro di Vittorio Emanuele ha generato rallentamenti in direzione Battistini, nella tratta Re di Roma - Stazione Termini. A confermare il disservizio Atac. Questa volta, quindi, non è la così detta "metro sparita" della linea B a creare problemi a turisti e cittadini.

#info #atac - METRO A - rallentamenti nella tratta Re di Roma - Stazione Termini in > Battistini (per guasto tecnico alla stazione metro di Vittorio Emanuele) #Roma — infoatac (@InfoAtac) 14 dicembre 2017