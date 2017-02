Metro A, guasto ad un treno: servizio rallentato per un'ora

Banchine piene, attese di un quarto d'ora / venti minuti e tante tante proteste. E' la cronaca dell'ennesimo disagio sui mezzi di trasporto di Roma. Siamo sulla metro A. Qui, alle 13.10, un guasto ad un treno a Spagna, ha provocato una serie di rallentamenti. L'altoparlante nelle stazioni prima e il servizio InfoAtac su twitter poi, hanno ufficializzato il disagio.

Rallentamenti, questa la versione ufficiale. In realtà più utenti hanno segnalato alla nostra redazione, ma anche sui social, un servizio praticamente fermo. "Venti minuti d'attesa per un treno", altro che rallentamenti. Vittorio su twitter interroga l'account InfoAtac: "Rallentato o fermo? Perché qui i treni sono fermi da tempo". Stessa linea quella di Alberto: "Che si intende per rallentato? Siamo fermi a Re di Roma da svariati minuti".

Nel frattempo sulle banchine delle stazioni la massa di persone in atttesa è andata via aumentando. I disagi, durate per oltre un'ora, sono stati risolti verso le 14.15, con la situazione in normalizzazione.