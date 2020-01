Ponte Lungo, si getta sui binari della Metro A: morta una donna. Tratta interrotta

Tragedia a Roma dove una donna è morta investita da un treno della Metro A. E' successo alle 11 del 7 gennaio, alla stazione di Ponte Lungo, come riferiscono fonti sanitarie.

Secondo i primi riscontri la donna si sarebbe gettata volontariamente sui binari e quindi sarebbe stata investita da un treno che marciava in direzione Battistini. Un estremo gesto che, se confermato nella dinamica, è avvenuto sotto gli occhi di diversi testimoni.

Atac, per per mettere le operazioni, ha interrotto la tratta tra Termini e Anagnina, attivando anche i bus navetta sostitutivi. Sul posto la polizia e i vigili del fuoco, con le squadre 3/A e 7/A, e il carro sollevamenti in attesa del Magistrato di turno.

#info #atac - aggiornamento metro A:

-interruzione Termini - Anagnina. Bus sostitutivi in arrivo sulla tratta interrotta

-attiva con rallentamenti Termini-Battistini (soccorso a persona sui binari stazione Ponte Lungo) #Roma — infoatac (@InfoAtac) January 7, 2020