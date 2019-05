Metro A chiusa in estate: da giugno a settembre lavori sui binari, servizio a singhiozzo

Tre fasi di interventi, spalmati su tre mesi. A giugno, luglio e agosto, si ferma, ma solo in parte, la linea A della metropolitana. Atac effettuerà dei lavori di manutenzione straordinaria che riguarderanno i binari del treno. Lavori, come spiega l'assessore Linda Meleo, "attesi da vent'anni". Della serie, varrà la pena pazientare per eventuali, e forse inevitabili, disservizi.

Ancora il calendario deve essere fissato nel dettaglio. Ma sappiamo che nei mesi di giugno e luglio gli interventi verranno effettuati nel fine settimana, mentre l'accelerata arriverà in agosto, contando sulla città "vuota" e i romani in vacanza. Detto questo, la linea non sarà mai interamente chiusa, perché i lavori verranno effettuati a tratte alterne. Con un servizio di navette sostitutive di superficie. "Parliamo di un intervento che garantirà maggiore sicurezza ed efficienza del servizio" ha spiegato a RomaToday l'assessore Meleo.

Mentre ancora si attende la riapertura delle fermate chiuse, causa disservizi sulle scale mobili, proprio sulla linea A, Barberini e Repubblica. Per la prima, "è ancora sotto sequestro della Procura" quindi i tempi sono lunghi. Per Repubblica invece "visto quanto annunciato dalla stessa Otis (l'azienda produttrice delle scale mobili e che sta eseguendo le manutenzioni, ndr) dovrebbe avvenire tra la fine di giugno e l’inizio del mese di luglio".