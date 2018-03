Barberini: si stacca lamiera nella galleria della Metro A, danni ai treni

Non bastava lo sciopero di oggi 8 marzo a creare disagi sulla Metro A. Questa mattina, intorno alle 8 circa, per cause ancora da precisare una lamiera della galleria della stazione Barberini si è parzialmente staccatta danneggiando diversi treni. A darne notizia è Claudio De Francesco, segretario regionale Faisa Confail che ha postato la foto parlando di "sicurezza zero in Atac".

"La lamiera saltata a Barberini sta staccando tutti gli specchietti della metro. Però è tutto bello anzi bellissimo", commenta il sindacalista. La tratta, prima del blocco per lo sciopero, è stata così rallentata in direzione Anagnina come comunica l'azienda di trasporti romana che, invece, non aveva reso noti i motivi del disservizio.