Termini, incendio in una galleria di servizi: metro A ferma tra Ottaviano e San Giovanni

Prima il mancato transito dei treni nelle stazioni di Termini e Repubblica, poi lo stop tra San Giovanni e Ottaviano con l'entrata in funzione dei bus sostitutivi. Caos sulla metro A nel pomeriggio di oggi, a partire dalle 17.

A causarlo, secondo quanto informano i vigili del fuoco l'incendio di una galleria di servizi interrata in via Marsala (vedi foto) dove sono allocati cavi elettrici, telefonici, fibra. "I prodotti della combustione sprigionati", spiegano da via Genova, "fuoriescono dagli sportelli di ispezione stradali situati nelle strade limitrofe rispetto al luogo dell'evento". Almeno quattro squadre impegnate.

La situazione, assolutamente sotto controllo, ha spinto a scopo cautelativo ad evacuare e chiudere la stazione della metro A a Termini. Testimoni hanno raccontato di fumo uscito in diversi tombini tra Termini e Repubblica.

Da prima, come ha comunicato su twitter infoatac, si è scelto di non far transitare i treni a Termini e Repubblica. Poi, a stretto giro, lo stop tra Ottaviano e San Giovanni per verifiche tecniche, confermate anche dai vigili del fuoco. In strada le navette sostitutive. Inevitabili i disagi per i cittadini, in particolare per i tanti in attesa alle fermate dei bus sostitutivi. In tanti ne lamentano la latitanza, con annessa calca a Termini come lungo tutto il percorso oggetto dello stop.

articolo in aggiornamento.



#info #atac - fermate bus sostitutivi metro A: Repubblica Ottaviano: piazza dei 500 angolo via Cavour; Termini>Ottaviano: via Giolitti angolo via Cavour - segue #Roma #metroA — infoatac (@InfoAtac) 4 settembre 2018