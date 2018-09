Roma senza Metro A: stazioni chiuse e bus navetta in tilt, 7 ore di caos

È stato riattivato dalle 6 del mattino di oggi 5 settembre il servizio della Metro A. La linea, poco dopo le 17, infatti era andata in tilt per la chiusura di tutte le stazioni in entrambe le direzioni da San Giovanni a Ottaviano, Termini compresa.



Quasi 7 ore di caos con utenti disorientati in cerca di informazioni e, soprattutto, delle navette sostitutive promesse che hanno disatteso, ancora una volta, le aspettative di chi voleva semplicemente tornare a casa dopo una giornata di lavoro o università.



Autobus che non passavano, o strapieni, gente che si accalcava alle fermate e correva per provare a entrare sul bus, insomma storie di "ordinaria follia" raccontate sui social usati come sfogatoio 2.0.

Hanno chiuso la #metroA ahahhahahahhahah 😂😂😂😂..



So tornata ieri e già ve voglio ammazzà.#atac — StregaLorelei (@StregaLorelei) 4 settembre 2018

Vergogna #atac metro A bloccata dal pomeriggio, nessuna info, solo cancelli chiusi, bus sostitutivi assiepati... that's Rome darling — Romina Zago (@RominaZago) 4 settembre 2018

Questo è il percorso a piedi che mi sono dovuto fare, oggi grazie alla perfetta macchina organizzativa di atac. Ma prima, da repubblica a barberini, sempre a piedi. Dopo 8 ore di lavoro è quello che ci vuole. @romandergra pic.twitter.com/pZ1zicebq7 — Gothic666Photography (@Gothic_666) 4 settembre 2018

In un attimo, tornati nel caos. #atac #roma #mobilità 40minuti di attesa e ancora nessun bus prendibile pic.twitter.com/SlhkbqJOpW — Rita (@rita_gentili) 4 settembre 2018

#metroA @InfoAtac davvero me sa che #atac sta per associazione teologica Amici Cristo perché con voi servono i miracoli per torná a casa ! @DisinfoATAC — #ErCicoria (@ercicoria78) 4 settembre 2018

Lo stop al servizio è avvenuto nel pomeriggio di martedì dopo la segnalazione di "fumo in galleria". Si è poi appreso che l'incendio, che ha prodotto il fumo e che ha portato alla chiusura di un tratto della metro A, è scoppiato in una galleria servizi interrata in via Marsala, alla stazione Termini.

Lì passano cavi elettrici, telefonici e fibra. Almeno quattro squadre dei vigili del fuoco hanno operato. Tecnici di Atac hanno poi riparato il guasto mentre c'era chi cercava disperatamente informazioni sulla ripresa del servizio. "Abbiamo abbiamo informazioni le pubblicheremo. Il flusso delle notizie è sempre attivo 24 ore su 24, appena abbiamo info condividiamo", la risposta in loop di Atac su Twitter. Poi stamattina l'annuncio del servizio tornato alla "normalità".