Semina il caos sulla metro A: bloccato passeggero 34enne

Caos sulla metro A questa mattina. Attimi di apprensione questa mattina alle 6 quando, a bordo di un convoglio, in arrivo alla stazione di Colli Albani, un italiano di 34 anni, da poco uscito dal carcere, ha iniziato ad urlare e ad inveire contro i passeggeri. Un baccano andato avanti fin quando un cittadino romeno, stanco delle urla, ha deciso di affrontare l'uomo.

Ne è nato un parapiglia culminato con un pugno scagliato dal 34enne al volto del romeno. Lo straniero, 45 anni d'età, per tutta risposta ha afferrato il rivale e lo ha trascinato fuori dal convoglio. Qui la lite tra i due è proseguita fin quando l'italiano ha azionato un estintore. Il romeno per mettere fine al caos lo ha sbattuto a terra immobilizzandolo per poi chiamare i Carabinieri.

I militari della Compagnia di Piazza Dante sono intervenuti e hanno portato l'italiano in caserma. Poco dopo è arrivata la denuncia di una donna di 51 anni che, alle 5.30 di questa mattina, era stata rapinata della borsa nella stazione metro A di Giulio Agricola. L'identikit del rapinatore che l'aveva spinta per strapparle la borsa corrispondeva al 34enne già nelle mani dei militari grazie anche alle immagini presenti in stazione. Dopo le opportune verifiche l'italiano è stato denunciato per danneggiamento, interruzione di pubblico servizio e rapina.