Metro A, nel week end chiude la tratta tra Colli Albani e Anagnina

Prosegue l'estate di lavori sulla linea A. Nel prossimo week end, quello del 20 e 21 luglio, nuova fase nell'ambito delle manutenzioni programmate della linea A della metropolitana. Nel week end la circolazione dei treni tra Colli Albani e Anagnina sarà sospesa e sostituita con bus. Servizio metro regolare tra Colli Albani e Battistini.

In questa stagione estiva la metropolitana "rossa" è interessata da importanti lavori di rinnovo dell'infrastruttura nel periodo estivo. Tra giugno e luglio solo nei weekend, ad agosto invece, quando il numero di viaggiatori diminuirà in maniera fisiologica, le manutenzioni saranno in corso durante l'intera settimana. Ma la tratta sarà comunque attiva a "spezzoni" alterni.

Ecco le date dei prossimi interventi

dal 4 al 13 agosto, circolazione interrotta tra Termini e Anagnina; resterà attiva nella tratta Termini-Battistini

dal 14 al 19 agosto, circolazione interrotta tra le stazioni di Ottaviano e San Giovanni. La linea A resterà attiva sulle tratte Battistini-Ottaviano e San Giovanni-Anagnina;

dal 20 al 25 agosto, circolazione interrotta tra Termini e Battistini, resterà attiva tra Termini e Anagnina;

dal 26 agosto il servizio sulla metro A riprenderà regolarmente sull'intera linea secondo la programmazione consueta.