Metro A: inizia la prima parte dei lavori tra Subaugusta e Anagnina, nel week end le chiusure

Inizierà domani la prima parte dei lavori sulla Metro A. Il calendario completo delle interruzioni della linea metropolitana di Roma accompagnerà residenti e turisti per tutta l'estate. Da sabato 8 giugno, fino al 14 luglio, Atac interromperà la tratta esclusivamente il sabato e la domenica.

Il primo week end di stop, quindi, questo. Situazione che durerà fino a metà luglio, appunto, tranne per il 29 e 30 giugno, quando i lavori saranno sospesi. In questi giorni la circolazione sarà interrotta tra Subaugusta e Anagnina. La linea A resterà regolarmente in funzione nella tratta Battistini-Subaugusta.

Atac ha fatto sapere che potenzierà il servizio bus e durante i lavori "garantirà assistenza e informazione ai viaggiatori. Nelle stazioni, a bordo dei veicoli della flotta e sui canali telematici saranno disponibili tutte le informazioni relative alla rete, ai servizi e ai collegamenti sostitutivi".

Per minimizzare i disagi per gli utenti i lavori verranno eseguiti su determinate tratte della linea A nei soli fine settimana dall’8 giugno al 21 luglio. A partire, invece, dal 4 agosto, i lavori avranno ad oggetto tratte più lunghe con un’interruzione fino al 25 agosto sul percorso interessato.