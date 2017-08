Metro A: la tratta Termini-Arco di Travertino riapre 4 giorni prima

Questa volta, se il cronoprogramma non è stato rispettato, è un bene. Il ritorno alla normalità, per gli utenti della Metro A, arriva con quattro giorni di anticipo sulla tabella di marcia. Si torna alle corse regolari. Ricordiamo che la linea dal 31 luglio è ferma nel tratto tra Arco di Travertino e Termini per lavori al nodo di San Giovanni.

Bruciate le tappe

“L’Amministrazione ha premuto l’acceleratore affinché questi interventi fossero ultimati il prima possibile, proprio per evitare disagi nel periodo di maggior affluenza” ha spiegato la Sindaca Viriginia Raggi. Ben prima dell'avvio dell'anno scolastico. Uno sforamento dei tempi pattuiti, avrebbe comportato un sicuro disagio per studenti e genitori. Pericolo evitato.

La soddisfazione del Campidoglio

“Ancora una volta abbiamo dimostrato che i lavori, se fatti bene, possono essere completati perfino in anticipo, senza i cantieri infiniti ai quali eravamo abituati in passato. Il nostro obiettivo – aggiunge la Sindaca – rimane il potenziamento del servizio per un trasporto pubblico sempre più efficiente”. Soddisfazione è stata espressa anche dall'assessore alla Mobilità Linda Meleo. “Con la chiusura della Metro A abbiamo chiesto ai cittadini un grande sacrificio nel mese di agosto e li ringrazio per la pazienza e la disponibilità che ci hanno dimostrato. Le operazioni – ha dichiarato Meleo – erano necessarie per potere aprire nel più breve tempo possibile la stazione di San Giovanni”.

La prossima chiusura per testare i treni

Con l'occasione l'amministrazione capitolina annuncia anche la chiusura nel fine settimana compreso tra sabato 9 e domenica 10 settembre della Linea C. L'interruzione del servizio, consentirà di provare la circolazione dei treni sull'intera tratta metropolitana. “L’interruzione della Linea C nel fine settimana è resa necessaria per l’avvio di test e prove sul campo, fra cui la circolazione dei treni su tutta la linea Pantano-San Giovanni. La ripresa del regolare esercizio è prevista per lunedì mattina, 11 settembre. Intanto – aggiunge l'assessora Meleo – proseguono spediti i lavori del cantiere della stazione a San Giovanni, interventi necessari per completare il nodo di interscambio tra la Metro A la Metro C”.