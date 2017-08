Metro A, allarme bomba: fili da una cassa, artificieri ad Ottaviano

Una cassa abbandonata, dalla quale fuoriuscivano dei fili. Tanto è bastato alle 14.20 di oggi, domenica 27 agosto, per far scattare l'allarme bomba sulla metro A. Immediato l'intervento degli artificieri della polizia di stato ad Ottaviano, stazione dove è stata effettuata la segnalazione.

La stazione è stata chiusa e transennata e il servizio bloccato per una quarantina di minuti. Accertata infatti la non pericolosità della cassa stessa, la polizia ha dato il via libera alla ripresa del servizio. Durante lo stop tra le stazioni di Termini e Battistini è stato attivo un servizio di bus sostitutivi.