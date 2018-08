Prima il boato, poi la scia luminosa: meteorite illumina il cielo di Roma

Un meteorite sopra il cielo di Roma. E' quanto successo nella tarda serata del 18 agosto. Il fenomeno non è passato inosservato, per chi ha avuto l'opportunità di ammirarlo dopo le 23. Una palla di fuoco, che è esplosa per effetto dell'attrito con l'atmosfera terrestre e che ha causato un boato avvertito in diverse zone.

La meteora è stata avvistata da Milano a Roma sulla base delle segnalazioni raccolte sui social network. A giudicare dai commenti entusiasti, il meteorite che ha impattato contro l'atmosfera avrebbe illuminato il cielo con una scia verde, facendosi poi sentire distintamente. Alcuni residenti hanno udito anche un forte boato in concomitanza con la scia colorata.

Comunque é passato un #bolide che ha visto tutta italia. Io no, Stavo a magnà.

Ciao desiderio, jackpot dei desideri! — meeeeee (@irene_valle76) 18 agosto 2018

Il "bolide", nome empirico dei meteoroidi, entrano nell'atmosfera di un pianeta a una velocità che può raggiungere i 72 km al secondo: questi piccoli frammenti di roccia cosmica si surriscaldano per attrito con le molecole dei gas atmosferici e si vaporizzano parzialmente o completamente.

I gas lungo il percorso del meteoroide si ionizzano, emettendo luce di vario colore, fanno sapere gli esperti.