Meteo a Roma, allerta maltempo: temporali in arrivo e forte vento

Allerta meteo sul territorio romano per la giornata di domani, domenica 10 settembre. Il Centro Funzionale dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile ha diffuso il bollettino che evidenzia forti piogge con precipitazioni elevate e prolungate su tutta la regione, con fenomeni leggermente più attenuati nelle aree nord orientali e venti di burrasca sulla costa tirrenica generalmente molto forti.

Allo stato attuale, le conseguenze, sotto un profilo idrogeologico ed idraulico, sono state classificate come arancione (il terzo livello di gravità su una scala di quattro) su tutto il territorio regionale. Tale classificazione prevede la possibilità di effetti al suolo particolarmente significativi sul versante idrogeologico come frane, smottamenti e fenomeni di instabilità di versanti, in ragione di una particolare intensità puntuale e rapidità di evoluzione dei fenomeni atmosferici.

Anche sotto il profilo idraulico è concreta la possibilità di effetti significativi quali, ad esempio, l’innalzamento dei livelli dei fiumi, con particolare riferimento alle aste secondarie, allagamenti di seminterrati e locali al pianterreno in coincidenza di zone di deflusso delle acque meteoriche, allagamenti di sottopassaggi ed infrastrutture situate in zone di compluvio delle acque, con conseguenti disagi alla viabilità.

"L’Agenzia Regionale di Protezione Civile - si legge nella nota stampa - raccomanda ai sindaci l’adozione di tutte le misure a tal fine previste dai rispettivi Piani di Emergenza Comunale, e, in particolare, l’immediata verifica e la costante manutenzione, anche nel corso dei fenomeni atmosferici, delle opere di regimazione idraulica e di deflusso che, dopo la stagione particolarmente secca, potrebbero essere ostruite da foglie altro materiale".