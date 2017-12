Meteo a Roma, ancora temporali e forte vento: allerta codice giallo

Tornano temporali e forte vento a Roma e nel Lazio. Così domani, 8 dicembre, è scattata l'allerta per codice giallo. Il Centro Funzionale Regionale rende noto che, a seguito delle previsioni meteo emesse dal dipartimento di Protezione Civile in data odierna con indicazione di "Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale" ha valutato per il giorno 8 dicembre 2017 una Criticità codice giallo per rischio idrogeologico per temporali su tutte le Zone di Allerta della Regione.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha altresì emesso un Avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede dalle prime ore di domani, venerdì 8 dicembre 2017 e per le successive 24-36 ore sul Lazio: venti forti dai quadranti occidentali, con raffiche di burrasca. Possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Per informazioni è attivo il Numero Verde del CFR: 800.276570 ed i numeri: 06.94528919.