Meteo a Roma: sabato di pioggia e forte vento, allerta della protezione civile

Sabato con la pioggia a Roma e nel Lazio. L'avviso di condizioni metereologiche avverse è stato divulgato dal Centro Funzionale Regionale. Lo rende noto il Dipartimento della Protezione Civile che ha emesso un "Avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede sul Lazio: dal mattino di domani, 03 marzo 2018 e per le successive 12-18 ore precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere temporalesco. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento (Allerta meteo-idro DPC)".

Meteo a Roma sabato 3 marzo 2018

Sulla base dei fenomeni previsti, della situazione meteo in atto e dello stato di saturazione del suolo, il Centro Funzionale Regionale ha emesso un Bollettino di Criticità idrogeologica e idraulica regionale, valutando i seguenti livelli di criticità sulle Zone di Allerta della Regione Lazio: Codice Giallo (Ordinaria criticità) per rischio idrogeologico per temporali su tutte le zone di Allerta della Regione.