Meteo Roma, arriva l'ondata di freddo. Atteso crollo delle temperature

Fino a questo momento, salvo una breve pausa prima di Natale, il mese di Dicembre a Roma è stato contraddistinto da tempo stabile e soleggiato, con temperature ben al di sopra della media stagionale. La situazione è stata grossomodo la stessa su gran parte della Penisola, vista l’ingombrante presenza dell’anticiclone sub-tropicale africano che ci ha regalato un mese che di invernale ha avuto davvero ben poco.

La situazione sta cambiando radicalmente, in quanto da Est si sta avvicinando un’irruzione di aria molto fredda che ci terrà compagnia per le prossime 72 ore. Il tempo sulla Capitale è destinato a diventare più invernale, anche se non avremo fenomeni in quanto, ogni volta che arriva una fase fredda da Est, le precipitazioni e la nuvolosità non riescono a valicare la catena appenninica. Avremo venti di tramontana per tutta la giornata di domani, Giovedì 29 Dicembre, e anche per quella di dopo-domani, con cielo sereno o poco nuvoloso e temperature in netto calo, anche di 8/10°C in meno rispetto ai valori termici registrati nei giorni scorsi.

Tornerà finalmente la neve sull’Appennino laziale e su quello abruzzese, con fenomeni nevosi che risulteranno intensi tra Majella, Val Di Sangro ed Altopiano delle Cinque Miglia, una vera manna dal cielo per i numerosi operatori sciistici che hanno comunque provveduto ad aprire molte piste nel periodo natalizio grazie ad un consistente lavoro di innevamento artificiale.

Tale fase fredda proveniente dai Balcani sarà ancora più intensa tra Molise, Basilicata, Campania e Puglia: in quest’ultima regione ci attendiamo nevicate anche in pianura nel corso della mattinata di domani, sebbene i fenomeni non risulteranno intensi e saranno molto localizzati. Le temperature in Puglia potrebbero essere anche di 14°C in meno rispetto ai valori registrati nei giorni scorsi.