Meteo a Roma: che tempo farà il lunedì di Pasquetta

Stabile al mattino, con qualche possibile temporale nel corso del pomeriggio. E' il quadro metereologico per il lunedì di Pasquetta nella Capitale. Sarà un tipica giornata primaverile. Cieli sereni al mattino e precipitazioni nel pomeriggio, attese tra le 15 e le 20, causate dallo scivolamento della bassa pressione adriatica verso la Grecia.

A partire invece da martedì 18 Aprile l’Italia, in particolar modo il Centro-Nord, sarà investita da una colata d’aria artica di stampo puramente invernale: previsto un generale tracollo delle temperature su gran parte della Penisola, fino a 15/18 gradi in meno rispetto ai valori termici registrati in queste giornate. A Roma la temperatura potrebbe scendere anche di 10/12 gradi rispetto ai valori termici odierni, con forti nevicate sui monti e fenomeni nevosi addirittura in alta collina (possibili fiocchi di neve tra Mercoledì e Giovedì fino a 800 metri di quota).