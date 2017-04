Meteo a Roma, che tempo fa a Pasqua? Instabilità sulla Capitale

Che tempo fa a Pasqua? A Roma domenica 16 aprile piove o c'è il sole? E' questa la domanda che in molti si stanno facendo. Come da tradizione, le giornate di Pasqua e Pasquetta saranno purtroppo all'insegna di instabilità diffusa sulla nostra Penisola. Tutto sarà causato da un'area di bassa pressione che da Nord scivolerà sul medio versante adriatico, causando la formazione di temporali ed estese formazioni nuvolose con precipitazioni anche importanti su molte regioni italiane.

Per quanto riguarda la città di Roma, Domenica di Pasqua sarà instabile e perturbata, specialmente al mattino, in quanto transiterà il fronte perturbato causato dall’area di bassa pressione sul Mar Adriatico. Si tratterà di una fase instabile fugace, ma non mancheranno precipitazioni anche intense su Roma e provincia dall’alba a metà pomeriggio, specialmente sulle aree orientali romane e sulle zone di Guidonia, Tivoli e Monterotondo, dove non si escludono temporali di forte intensità. Seguirà un pomeriggio nuvoloso o parzialmente nuvoloso, con ventilazione da Nord-Ovest e temperature in leggera diminuzione.

Tutto sommato la città di Roma non rischia fenomeni intensi, ma la possibilità di pioggia resta elevata per tutta la prima parte della giornata di domenica 16 Aprile.