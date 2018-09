Maltempo: allagamenti sul litorale, il Pontile è una piscina. Prevista pioggia anche oggi

Strade allagate da Ostia a Pomezia. L'acquazzone della notte ha causato disagi sul litorale. Lo storico Pontile del mare di Roma si è trasformato in una piscina mentre le strade di Ostia e del lungomare sembrano piccoli fiumi. Problemi anche a Dragona, Acilia, Infernetto e Ostia Antica, cuore dell'entroterra del X Municipio.

Allagamenti sul litorale

"Il quadro che si è presentato quando l'alba ha iniziato ad illuminare le strade del Decimo è stato come sempre sconsolante. - ha commentato Gaetano Di Staso dell'associazione Salviamo Ostia Antica - Tombini occlusi, catitoie al collasso, strade allagate, ruscelli di acqua fangosa con centinaia di foglie pronte ad intasare ogni possibile apertura lungo i marciapiedi".

Proprio oggi, nell'aula Massimo Di Somma, andrà in scena un Consiglio Straordinario dove l'argomento dell'intera mattina sarà il Dissesto Idrogeologico. Allagamenti che si registrano anche più a sud. Tra Pomezia e Torvaianica problemi alla viabilità e rami crollati a terra dopo il violento nubufragio.

Nel video la tempesta di fulmini sul quartiere di Borghesiana filmata da un lettore

Treni rallentati a causa del maltempo

La pioggia della notte ha causato danni anche alla circolazione ferroviaria in provincia di Roma. Dalle 6.10 la circolazione ferroviaria sulla linea FL4, Ciampino – Velletri, è rallentata per un inconveniente tecnico agli impianti di circolazione fra Ciampino e Velletri a causa del maltempo. La tratta è tornata alla normalità dalle 9 in poi.

Situazione simile fra Nuovo Salario e Settebagni, sulla FL1 e sulla linea Roma – Napoli, via Formia, con rallentamenti per danni agli impianti di circolazione fra Cisterna di Latina e Campoleone a causa del maltempo. Dalle 8:40 la circolazione è tornata alla graduale ripresa.

Franano massi sulla Settevene Palo

Tragedia sfiorata nella grande arteria che collega Bracciano a Cerveteri, dove massi sono franati in strada. Il crollo è avvenuto a seguito del violento nubifragio avvenuto nella notte. E' franato un tratto del costone della Via Settevene Palo Nuova, nel tratto che collega Cerveteri a Bracciano, tra i due semafori che regolano il doppio senso di marcia.

La strada, al momento, è chiusa. Per chi proviene da Bracciano direzione Cerveteri, si consiglia di deviare sulla Via Doganale. Per chi proviene da Cerveteri direzione Bracciano, deviazione sulla Via di San Paolo.

Fulmine sulla statua di Garibaldi, crolla parte del monumento

Al Gianicolo, invece, un fulmine ha colpito il monumento a Giuseppe Garibaldi danneggiandolo. A segnalare il danno, intorno alle 8, un passante. Il crollo è apparso subito importante: a cedere una parte della statua, e una grossa porzione del basamento in marmo. La strada, per sicurezza, è stata interdetta e la circolazione è consentita solo in direzione del vicino ospedale.

Problemi sulla via Ostiense

Viabilità nel caos sul Grande raccordo Anulare. Il traffico ha subito rallentamenti a seguito del nubifragio registrato nelle prime ore di questa mattina, che ha provocato ritardi ad un cantiere notturno attivo per lavori di nuova pavimentazione. Gli interventi erano in corso dalle 22 di ieri sera in carreggiata interna all'altezza dello svincolo Ostiense (Km 57,600) sulla corsia centrale e di destra per una lunghezza di circa 300 metri.

Le intense precipitazioni atmosferiche, registrate anche nella zona del cantiere, non hanno consentito la stesa dell'ultimo "strato" della pavimentazione, in particolare sulla corsia di destra, e quindi la riapertura dell'intera carreggiata prevista alle ore 6:00. E' rimasta chiusa, oltre l'orario previsto, anche la rampa che dalla via Ostiense immette sul Grande Raccordo anulare in carreggiata interna. Il tratto stradale è stato completamente riaperto al traffico alle ore 9.

L'allerta meteo continuerà anche oggi. A dirlo è il Dipartimento di Protezione Civile regionale che ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede "precipitazioni a carattere di rovescio o temporale". I fenomeni saranno accompagnati da "rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento".



Sulla base dei fenomeni previsti, il CFR ha valutato una Criticità codice giallo per rischio idrogeologico per temporali su tutte le zone di allerta della Regione. Si ricorda che per ogni richiesta di chiarimenti, informazioni e/o interventi è possibile contattare la Sala Operativa della Protezione Civile di Roma Capitale, attiva H24, al numero verde 800 854 854 o al numero 06 67109200.