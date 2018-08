Meteo a Roma: ancora pioggia in città, possibili temporali in arrivo

Ancora maltempo a Roma e nel Lazio. Lo rende noto il Centro Funzionale Regionale che: "a seguito delle previsioni meteo emesse dal DPC". In particolare sono possibili "precipitazioni isolate, a prevalente carattere di rovescio o temporale pomeridiano". Per tale motivo di Dipartimento di Protezione Civile "ha valutato una Criticità codice giallo per rischio idrogeologico per temporali sulle seguenti Zone di Allerta della Regione: C (Appennino di Rieti), E (Aniene) e G (Bacino del Liri) dal primo pomeriggio di oggi 06/08/2018 e per le successive 6-9 ore".