Neve e gelo sull'Italia: fiocchi di neve sfioreranno Roma

Come ampiamente annunciato nel corso dei giorni scorsi, da oggi gran parte dell’Italia si troverà ad affrontare una delle ondate di gelo più intense degli ultimi decenni, forse anche peggiore di quella del Febbraio 2012, che a Roma sarà ricordata per l’eccezionale nevicata del 3/4/10/11 Febbraio. Il gelo proviene da Est, dunque nel corso dei prossimi 4 giorni saranno essenzialmente Sicilia e le regioni ioniche ed adriatiche a ricevere i massimi effetti della prima ondata fredda del 2017, mentre per le regioni tirreniche la situazione sarà notevolmente diversa.

L’aria fredda, proveniendo da Est, cerca di sfondare verso il Tirreno, ma gli Appennini bloccano gran parte del freddo: è per questo che sul versante adriatico sono attese nevicate imponenti (probabilmente oltre ai 100 centimetri tra Abruzzo e Molise) mentre sul versante tirrenico avremo raffiche di tramontana e cieli sereni o poco nuvolosi.

Quella in atto però è un’ondata fredda dalle caratteristiche particolari, in quanto il freddo sarà ben distribuito a tutte le quote: ecco dunque che i forti venti da Est potrebbero far passare qualche ammasso nuvoloso anche lungo il versante tirrenico e causare delle sporadiche nevicate in zone che notoriamente non ricevono neve in queste situazioni. Si tratterà di sfondamenti nevosi che potrebbero portare neve debole anche in pianura sul Lazio.

Nel corso del pomeriggio di oggi, giovedì 5 Gennaio, è dunque possibile credere che Roma possa beneficiare di una leggera nevicata senza accumulo grazie ad uno di questi sfondamenti. E’ una possibilità da tenere in considerazione, visti anche i precedenti storici, l’ultimo il 17 Gennaio 2016, in cui su molte zone della città ci fu una debole nevicata di un quarto d’ora nel primo pomeriggio.